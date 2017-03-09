Новосельцев: сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал, общался ли он с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а также признался, что расстроен малым количеством игровой практики в петербургской команде.
«Общался с главным тренером сборной России, когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.
Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной», — сказал Новосельцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Полностью интервью с Иваном Новосельцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.