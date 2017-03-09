Джеррард: в матче с «ПСЖ» я увидел одно из лучших выступлений Неймара

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал игру нападающего «Барселоны» Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1).
«У игроков мирового класса бывают большие моменты в важные времена. В матче с «ПСЖ» Суарес и Месси действовали не так активно, как обычно. А вот Неймар продемонстрировал, наверное, одно из лучших выступлений, которое я когда-то видел», — цитирует Джеррарда BT Sport.
Неймар стал автором дубля и голевой передачи, после которой «Барселона» забила шестой гол и добилась победы.