Клюйверт: Верратти никуда не уйдёт из «ПСЖ» в этом году

Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт заявил, что парижский клуб не намерен расставаться с полузащитником Марко Верратти.
Действующий контракт 24-летнего итальянского футболиста с «ПСЖ» действует до 2021 года. Ранее Верратти сватали в «Барселону», «Челси», «Ювентус» и «Реал».
«Верратти — краеугольный камень нашей полузащиты, и всё так и останется. Он никуда не уйдёт в этом году», — цитирует Клюйверта Le10Sport.
Верратти перешёл в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. В составе французской команды полузащитник провёл 189 матчей.