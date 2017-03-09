«Барселона» объявила, что договорилась с Ракитичем о продлении контракта

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта.
Новый контракт 28-летнего хорватского хавбека будет действовать до 30 июня 2021 года, сообщается на официальном сайте клуба. Предыдущий истекал летом 2019 года.
Сумма отступных будет составлять € 125 млн. Подпись под новым соглашением с каталонским клубом Ракитич поставит 10 марта.
В «Барселону» полузащитник перебрался из «Севильи» летом 2014 года. В составе сине-гранатовых Ракитич провёл 145 официальных матчей и забил 23 мяча.