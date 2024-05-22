Джон Оби Микел в грубой форме раскритиковал ведущих игроков «Реала»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел раскритиковал игроков мадридского «Реала»: защитников Начо Фернандеса, Дани Карвахаля, полузащитников Тони Крооса и Луку Модрича.

«Когда вы видите, что такие игроки, как Тони Кроос, Начо Фернандес, Дани Карвахаль и Лука Модрич выигрывают Лигу чемпионов пять раз, то это немного несправедливо, поскольку эти игроки не являются ведущими на своих позициях.

Количество трофеев может вводить в заблуждение. Я могу назвать 10 игроков на этих позициях, которые сильнее указанных футболистов.

Я хочу, чтобы Лигу чемпионов в этом сезоне выиграла «Боруссия», которая заслуживает этого больше, — приводит слова Оби Микела My Nigeria.

Мадридский «Реал» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия) сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.