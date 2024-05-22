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Магомед Оздоев высказался о своём будущем

Магомед Оздоев высказался о своём будущем
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал своё будущее в греческой команде.

«Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год – плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет. У меня есть контракт. Если будут поступать какие-то предложения – нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть – и потом пойти в бой!» — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

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