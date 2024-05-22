Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» может выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ

«Краснодар» может выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

У вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в контракте с клубом есть специальный пункт, по которому приоритетное право выкупа игрока принадлежит «Краснодару». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что «Краснодар» имеет право выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит в Первую лигу. Если же калининградская команда останется в РПЛ, то сумма возрастёт до 30 млн рублей. Однако эта опция не работает автоматически. Она действует только по желанию игрока. Отмечается, что на Евгения также претендуют «Зенит» и ЦСКА.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». Он покинул систему «быков» летом 2019 года, когда перешёл в «Балтику».

Напомним, «Балтика» после 29 туров РПЛ занимает 15-е место в таблице, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Эксклюзив
Матвей Сафонов едет в «ПСЖ». Наши инсайды о главном трансфере лета в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android