«Краснодар» может выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит из РПЛ

У вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в контракте с клубом есть специальный пункт, по которому приоритетное право выкупа игрока принадлежит «Краснодару». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что «Краснодар» имеет право выкупить Латышонка за 10 млн рублей, если «Балтика» вылетит в Первую лигу. Если же калининградская команда останется в РПЛ, то сумма возрастёт до 30 млн рублей. Однако эта опция не работает автоматически. Она действует только по желанию игрока. Отмечается, что на Евгения также претендуют «Зенит» и ЦСКА.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». Он покинул систему «быков» летом 2019 года, когда перешёл в «Балтику».

Напомним, «Балтика» после 29 туров РПЛ занимает 15-е место в таблице, набрав 26 очков.