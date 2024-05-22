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«Только 6-8 клубов». Президент «Наполи» призвал сократить количество команд в Серии А

«Только 6-8 клубов». Президент «Наполи» призвал сократить количество команд в Серии А
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу необходимости сокращения количества команд, выступающих в итальянской Серии А.

«Серии А никогда не хватит сил сократить количество клубов, поэтому правительство страны должно сделать это. Им нужно решить, что в Серии А должно быть количество клубов X, а не Y, поскольку даже доходы не могут оправдать их существование в таком количестве.

В это лиге есть только шесть-восемь клубов, и правительство должно это осознавать. Остальные – просто наполнитель. Мы хотим, чтобы правительство стабилизировало голосование в пользу тех шести-восьми клубов, которые имеют решающее значение для лиги, потому что в противном случае она не выдержит», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, итальянская Серия А в сезоне-2023/2024 включает в себя 20 команд. Досрочным чемпионом страны стал миланский «Интер». «Наполи» за тур до конца сезона занимает 10-е место, имея в активе после 37 матчей 53 очка.

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