Журналист L’equipe: во Франции не знают Сафонова, об интересе «ПСЖ» нигде не писали

Журналист французского издания L’equipe Антуан Момон прокомментировал возможный трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась. Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провёл плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдёт», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера вратаря Матвея Сафонова.