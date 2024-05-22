Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Байер»: Миранчук начнёт матч финала Лиги Европы на скамейке запасных

«Аталанта» — «Байер»: Миранчук начнёт матч финала Лиги Европы на скамейке запасных
Аудио-версия:
Комментарии

В финале Лиги Европы встретятся итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, Скальвини, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка.

«Байер»: Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Андрих, Джака, Вирц, Хофман, Шик.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0. «Байер» играл с итальянской «Ромой». Первая встреча завершилась победой «Байера» со счётом 2:0, а вторая вничью — 2:2.

Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».

Материалы по теме
Финал Лиги Европы — шанс Миранчука! Каким будет матч «Аталанта» — «Байер»
Финал Лиги Европы — шанс Миранчука! Каким будет матч «Аталанта» — «Байер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android