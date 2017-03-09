Кириченко: ничья с «МЮ» усложняет задачу, но «Ростов» поедет в Англию с надеждой

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от домашней ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы, возможно, провели не лучший матч. Особенно не удался первый тайм. Игра упростилась из-за качества поля, поэтому и «Манчестер Юнайтед» не стал рисковать и играть в тот футбол, который привык показывать в Англии. Конечно, такой результат усложняет нашу задачу, но мы поедем в Манчестер с надеждой», — передаёт слова Кириченко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.