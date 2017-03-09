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Данильянц: в Манчестере «Ростову» будет нелегко, но надо бороться

9 марта 2017, четверг. 23:57. Футбол
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от домашней ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В сегодняшнем матче мы провели два разных тайма. В первом – многое не удалось, мы были скованны и далеко от соперника – проигрывали борьбу и единоборства. Не получалось быть агрессивными по-домашнему. Потом раскрепостились, сделали поправки. Стало лучше видно нашу команду в той игре, в который мы её привыкли видеть. Были живее, активнее, провели подавляющее время на территории соперника, забили гол.

С одной стороны, «МЮ» и счёт 1:1 можно считать неплохим результатом, но с другой – имея в виду двухматчевое противостояние, в Манчестере будет нелегко. Есть внутренняя неудовлетворённость, потому что сыграли только 45 минут. Нужно переварить этот матч, забыть и готовиться к следующему матчу. Надо бороться», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Иван Данильянц
Новости. Футбол
9 марта 2017, четверг
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