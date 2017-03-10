Канчельскис: игра «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» — это не футбол, а катастрофа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью со счётом 1:1.
«Игра «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» не оставила никаких впечатлений. Понятно, на таком поле легко разрушать, а созидать очень сложно. Футбол был по принципу «бей – беги». Это не футбол, а катастрофа. Две команды боролись сначала с мячом, а потом с полем. Это удручает. Слава богу, к чемпионату мира построят нормальные стадионы, с хорошими полями.
В Манчестере «Ростову» будет легче играть — там хорошее поле, на котором можно будет проводить контратаки. Понятно, что игра будет тяжёлая, но шансы у ростовчан есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.