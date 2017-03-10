Нобоа: «Ростов» не показал своей лучшей игры, но нам противостоял суперклуб

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от домашней ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Получился тяжёлый матч. Но второй тайм „Ростов“ сыграл лучше. Отмечу, что поле было плохим для нас и „Манчестер Юнайтед“. Мы не продемонстрировали сегодня своей лучшей игры, нам есть в чём прибавить, но всё-таки это „Манчестер Юнайтед“, суперклуб с выдающимся тренером. Важно, что „Ростов“ старался и боролся до финального свистка. Уверен, в ответной встрече нам будет очень трудно», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.