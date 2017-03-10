Смолов, скорее всего, пропустит матч «Краснодара» с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2) рассказал о сроках восстановления нападающего Фёдора Смолова, получившего травму во встрече 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Смолов в ближайшем матче (13 марта с „Локомотивом“ в чемпионате России. — Прим. „Чемпионата“) вряд ли сыграет, а насчёт ответного поединка против „Сельты“ — не уверен. Что с Газинским? Зашивали ему голову. Надеюсь, ничего серьёзного», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.