М. Коллер: Алаба уже понимает, что такое физическое и психологическое давление

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер отметил, что не понимает критику в адрес защитника своей команды и мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. В последнее время игроку приходилась подвергаться критике за свою игру.
«Да, он не всегда играл на уровне, но и не так плохо, как об этом иногда писали. Он должен забыть обо всём этом и вернуться на тот уровень игры, который уже показывал. А сегодняшний опыт важен для его дальнейшего развития. Мы должны способствовать этому. Теперь Алаба уже понимает, что такое физическое и психологическое давление», — приводит слова Коллера Spox.