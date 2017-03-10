Гендиректор «Томи»: комиссия РФПЛ осталась довольна качеством газона в Томске

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв рассказал о состоянии поля на стадионе «Труд». Матч 18-го тура РФПЛ против «Ростова», который должен был пройти в Томске, был перенесён в Ростов-на-Дону из-за неготовности поля. Следующая домашняя игра томичей состоится 18 марта против «Амкара».
«Мы пока ждём решения комиссии РФПЛ по нашему газону. Вчера она была у нас в Томске и осталась довольна качеством поля. Будем надеяться, что сможем сыграть матч 20-го тура РФПЛ против «Амкара» на своём домашнем стадионе», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.