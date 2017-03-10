«Реал» и «Барселона» нацелились на защитника «Порту» Далота

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах флангового защитника «Порту» Диогу Далота, сообщает AS.
17-летний футболист защищает цвета резервной команды португальского гранда, и ему уже выдают щедрые авансы. Многие не исключают, что по своим физическим данным он может сравняться с нападающим «Королевского клуба» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Согласно информации источника, представители «Реала» уже контактировали с агентами Далота. «Барселона» в свою очередь уже предложила за игрока € 10 млн, однако эта сумма не убедила руководство «Порту». За игрока требуют € 20 млн.