Луческу: Дуглас Коста – будущее «Баварии»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу адресовал слова похвалы полузащитнику мюнхенской «Баварии» Дугласу Косте. Румынский специалист уверен, что бразильский футболист будет играть очень важную роль для немецкого гранда.
«Коста владеет отличным ударом, в том числе и со штрафных. Он имеет все качества, необходимые для футболиста. Можно сказать, что Коста — будущее «Баварии». Уверен, он сможет достигнуть уровня Рибери и Роббена. Этот игрок ещё доставит много радости «Баварии», — приводит слова Луческу Bild.
Наставник «Зенита» знает о способностях Косты не понаслышке, поскольку работал с ним в донецком «Шахтёре».