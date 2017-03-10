Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб английской национальной команды. Об этом сообщает The Independet. После завершения игровой карьеры 36-летний Джеррард начал работать в академии «Ливерпуля», воспитанником которого является.
Сообщается, что Стивен Джеррард провёл предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Существует вероятность, что Джеррард будет совмещать работу в клубе и сборной. На начальном этапе Стиви Джи готов работать с молодёжными сборными.
Джеррард 114 раз надевал футболку сборной Англии и забил 21 гол.