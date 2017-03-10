Дзюба: привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барсы» и «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится 12 марта, прокомментировал игру «Барселоны» с «ПСЖ», а также выступление российских команд в Лиге Европы.
«Мы привыкли при любой погоде тренироваться. Лучше играть на плохих травяных полях, чем на искусственных. Но в принципе такое происходит каждый год, мы справимся с этой проблемой. Думаю, что в ближайшие выходные увидим, справимся ли мы с обороной «Амкара». Мы над этим работаем. Завтра будет теоретическое занятие, разберём игру «Амкара».
После первой игры «Барселоны» с «ПСЖ» мне много плохих сообщений прислали, гадости. Всем этим клоунам, которые меня оскорбляли, передаю привет. Я верил в «Барсу», но при счёте 3:1 не верил, что она сможет отыграться. Когда стало 5:1, говорил по «фейстайму» с Кокориным и Комиссаровым и заявил, что будет шестой гол. Это легендарная победа, которая войдёт в историю. У меня была только улыбка на лице.
Грусть присутствует, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Вчера болели за наших ребят, результаты приемлемы. «Ростову» с «МЮ» без Гацкана, Калачёва и Граната будет очень тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле. Матч «Краснодара» смотрел. Как Карпин в роли эксперта? Выключил звук, не слышал», – передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.