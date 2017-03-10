КДК впервые в этом сезоне оштрафовал «Краснодар» и сразу на 100 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом на очередном заседании КДК по итогам 18-го тура российской Премьер-Лиги.
«За необеспечение безопасности в матче «Краснодар» — «Спартак», а именно за выбежавшего на поле болельщика «Спартака», мы приняли решение оштрафовать «Краснодар» на 100 тыс. рублей. Это первый штраф «Краснодара» в этом сезоне.
По матчу «Урал» — «Амкар»: оба клуба оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурной лексики на 30 тыс. рублей. По матчу «Терек – «Уфа»: за использование системы оповещения стадиона для поддержки принимающей команды мы оштрафовали «Терек» на 100 тыс. рублей. В матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: за скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотив» оштрафован на 80 тыс. рублей, а «Крылья Советов» — на 70 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.