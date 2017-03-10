Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

КДК впервые в этом сезоне оштрафовал «Краснодар» и сразу на 100 тыс. рублей

10 марта 2017, пятница. 13:56. Футбол
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом на очередном заседании КДК по итогам 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«За необеспечение безопасности в матче «Краснодар» — «Спартак», а именно за выбежавшего на поле болельщика «Спартака», мы приняли решение оштрафовать «Краснодар» на 100 тыс. рублей. Это первый штраф «Краснодара» в этом сезоне.

По матчу «Урал» — «Амкар»: оба клуба оштрафованы за скандирование болельщиками нецензурной лексики на 30 тыс. рублей. По матчу «Терек – «Уфа»: за использование системы оповещения стадиона для поддержки принимающей команды мы оштрафовали «Терек» на 100 тыс. рублей. В матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: за скандирование нецензурных выражений болельщиками «Локомотив» оштрафован на 80 тыс. рублей, а «Крылья Советов» — на 70 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Терек ФК Краснодар ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Спартак ФК Урал ФК Уфа Артур Григорьянц КДК РФС
Новости. Футбол
10 марта 2017, пятница
14:51 Песков: недопуск Мутко к выборам в совет ФИФА не является вопросом Кремля
14:48 Кейн признан лучшим игроком февраля в АПЛ
14:35 Матюиди и Верратти перед матчем с «Барселоной» были замечены в ночном клубе
14:27 Пайет: мне было скучно в «Вест Хэме», мне не нравится оборонительный футбол
14:20 Экс-игрока «Лестера» разыскивают по обвинению в краже со взломом
14:20 Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в феврале
14:19 Созин: «Ростов» и «Краснодар» хотят засветиться, наесть международного жирка
13:56 КДК впервые в этом сезоне оштрафовал «Краснодар» и сразу на 100 тыс. рублей
13:45 КДК оштрафовал «Спартак» на 180 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»
13:41 Мората о Хаби Алонсо: о завершении карьеры объявил настоящий феномен
13:40 КДК оштрафовала «Зенит» на 200 тыс. рублей за демонстрацию фанатом пятой точки
13:21 Ребров: против «Спартака» каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле
13:19 «Ливерпуль» и «Ювентус» поспорят за защитника «Реала» Данило
13:16 Венгер: две недели назад Луис Энрике был идиотом, а теперь стал героем
13:05 Вопрос о реформировании молодёжного первенства решится до конференции РФС
13:02 «Палермо» заинтересован в услугах Раньери
12:49 Луис Фернандес считает, что Эмери не виноват в поражении от «Барселоны»
12:46 Лебедев: ФИФА два года не мешало, что Мутко занимает государственную должность
12:42 Адан: конечно, я бы подписался под ничейным результатом с «Реалом»
12:39 Каррера: не думаю, что для «Спартака» матч против «Анжи» будет простым
12:30 Луис Адриано на 80% не поможет «Спартаку» в матче с «Анжи»
12:25 Каррера: не волнует, кто будет капитаном в матче с «Анжи», главное — победить
12:21 Самедов: знаю, что тренер «Анжи» пришёл из женского футбола, больше ничего
12:20 Колосков: в решении ФИФА по Мутко нет никаких закулисных разговоров
12:19 Кокорин: Дзюба и «Барселона» — это несовместимые вещи
12:12 Самедов: буду ли целовать эмблему «Спартака», если забью? Не думал об этом
12:06 Кокорин: не страшно, что ещё не забиваю, главное, чтобы «Зенит» догнал «Спартак»
12:00 Дзюба: хочу, чтобы Луческу остался в «Зените», мне с ним комфортно работается
11:58 Колосков: в совете ФИФА представителя России не будет, Мутко никто не заменит
11:52 Дзюба: привет клоунам, которые оскорбляли меня после первой игры «Барсы» и «ПСЖ»
11:45 Фанаты «ПСЖ» угрожали игрокам после поражения от «Барселоны»
11:44 Мутко: хотел переизбираться в совет ФИФА, но там изменились критерии
11:33 Игрок «Атлетикa» Уильямс: «Ювентус»? Я очень счастлив в «Атлетике»
11:28 Все игроки «Зенита» тренируются в общей группе в преддверии матча с «Амкаром»
11:24 Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии
11:08 Луис Фернандес: если бы у Месси пошла игра, они забили бы «ПСЖ» 12 голов
11:07 Глушаков и Л. Адриано не тренируются в общей группе «Спартака»
11:05 Экс-нападающий «Реала» рассказал о секрете игры Серхио Рамоса головой
10:56 «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Мертенсом
10:54 Желудков: игроки «Зенита» не играют, а мучаются — словно барщину отрабатывают
10:42 Хоакин: не мог поверить в выход «Барселоны» в четвертьфинал
10:36 «Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
10:35 Брат Маскерано: Хавьер повесит бутсы на гвоздь в «Ривер Плейт»
10:30 Феллайни: если я угроза для игроков, то Каррагер чемпион мира по сломанным ногам
10:28 Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Исчерпал ли "Ростов" лимит сенсаций в Европе?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+