На товарищеский матч Россия — Бельгия продано более 18 тыс. билетов

На товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который состоится 28 марта на стадионе «Фишт», продано уже более 18 тыс. билетов, сообщает сайт администрации края.
Отмечается, что ядро стадиона к проведению матча подготовлено на высочайшем уровне. Кроме того, в рамках подготовки к матчу для Сочи дополнительно закупают пассажирские автобусы и 20 машин скорой помощи.
Также планируется участие в тестовом матче порядка 250 волонтёров, которые в настоящий момент проходят подготовку на базе Сочинского государственного университета.