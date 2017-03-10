Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте УЕФА.
Габонский нападающий оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0). За Обамейянга проголосовал 31% посетителей.
Второе место занял полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста – 26%, а замкнул тройку призёров защитник «Реала» Серхио Рамос, который отметился голом в матче с «Наполи» (3:1). Испанец набрал 22% голосов.
На процент меньше получил полузащитник «Баварии» Арьен Роббен – 21%. В матче с «Арсеналом» (5:1) голландец стал автором одного гола.