Бубнов: своим голом в ворота «МЮ» Бухаров напомнил мне Пеле

«Состояние поля всегда накладывает отпечаток на качество футбола, хотим мы этого или нет. У ростовчан в этом плане было преимущество, так как они на нём уже провели два матча и адаптировались к условиям. Не зря Жозе Моуринью перед матчем жаловался на газон, потому что на нём его команда явно испытывала дискомфорт, что сказалось и на зрелищности.
Тем не менее было видно, что «МЮ» очень серьёзно отнёсся к сопернику, за счет чего и удалось нейтрализовать его сильные стороны. Не считая эпизода с пропущенным голом, англичане ничего не дали сделать ростовчанам у своих ворот. В моменте же с забитым ими мячом вся основная ответственность лежит на Кудряшове, хотя Калачёв с Навасом в том случае тоже недоработали. Ну а гол Бухарова получился просто великолепным и напомнил мне Пеле, который в том же стиле забивал не раз.
Итоговый счёт получился комфортным для «МЮ», и недаром его игроки были довольны после матча. На ничью в Англии они играть точно не будут, тем более «Ростов» не сможет рассчитывать на Граната, Калачёва и Гацкана. Замену им Курбан Бердыев, конечно, найдёт, но на качестве игры эти перестановки точно скажутся. Честно говоря, в успех ростовчан верится слабо, и на их выход в следующий раунд я бы дал от силы 20%», — цитирует Бубнова Sportbox.
Посмотреть видео гола можно также в официальном «твиттере» РФПЛ.