Жена Ди Марии: пока существуют такие арбитры, побеждать в ЛЧ будут одни и те же

Хорхелина Кардосо, которая является женой полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, прокомментировала судейство в ответном матче французской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6).
«Я люблю «ПСЖ»… Когда поражения справедливы, то принимаешь их с высоко поднятой головой. Однако, пока существуют такие арбитры, в матчах Лиги чемпионов всегда будут побеждать определённые одни и те же клубы», — написала Кардоссо в своём «инстаграме».
Позже девушка удалила свою запись из социальной сети в связи с оскорблениями со стороны болельщиков «Барселоны», сообщает Mirror.
«ПСЖ» выиграл в первом матче со счётом 4:0, однако уступил в ответной встрече на выезде 1:6. Судейство в этой игре вызвало резонанс в футбольной общественности. Ранее сообщалось, что в УЕФА также остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, который обслуживал встречу.