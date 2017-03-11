Гризманн: победа «Барселоны» была спектаклем, вот почему я люблю футбол

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 6:1 и выход сине-гранатовых в четвертьфинал. В первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 0:4.
«Во Франции говорили, что «ПСЖ» уже в четвертьфинале Лиги чемпионов. А «Барселоне» давали ноль шансов на выход в следующий этап. Однако победа «Барселоны» была спектаклем. Вот почему я и люблю футбол», — приводит слова Гризманна La1.