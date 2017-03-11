Вдовы погибших игроков «Шапекоэнсе» требуют от клуба дополнительных компенсаций

Пять вдов футболистов «Шапекоэнсе», погибших в авиакатастрофе в ноябре, требуют от клуба пересмотра выплаченных компенсаций, сообщает Folha de S.Paulo.
По данным источника, соответствующие иски женщины подали в суд. Они рассчитывают на выплату дополнительных компенсаций с учётом премиальных погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий. Слушания запланировано на 22 мая. Руководство «Шапекоэнсе» сообщило, что не может считать себя ответственным за авиакатастрофу и готово отстаивать свои интересы в суде.
Трагедия случилась 29 ноября прошлого года. В результате крушения самолёта с игроками и персоналом «Шапекоэнсе» погиб 71 человек. Из шестерых выживших трое — футболисты.