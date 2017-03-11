Игроки «ПСЖ» до матча с «Барсой» обсуждали возможность поражения со счётом 1:5

Футболисты «ПСЖ» за неделю до ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» делились между собой мнением о возможном поражение со счётом 1:5. Такой счёт позволил бы парижанам выйти в четвертьфинал после домашней победы 4:0, однако в действительности встреча закончилась для французов со счётом 1:6 и вылетом из турнира.
Игроки парижской команды приняли участие в кулинарном шоу, а именно: защитник Томас Менье, полузащитники Блез Матюиди, Юлиан Дракслер и Марко Верратти. Верратти спросил у партнёров по команде, будут ли они счастливы проиграть со счётом 1:5, но выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сам итальянец и Менье ответили, что нет, а Матюиди и Дракслер заявили, что были бы рады выйти в следующий раунд турнира даже при таком результате.
Посмотреть видео с обсуждением игроков «ПСЖ» возможного поражения «Барселоне» со счётом 1:5 можно на канале Bros. Stories на YouTube.