Чемпионская гонка РПЛ: когда и с кем сыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» в 30-м туре

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая. Начало игр — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 54 очка. «Краснодар» (53) находится на третьем месте.

Сегодня, 19 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде разгромил «Ахмат» со счётом 5:1. Ранее «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» (4:1), а «Краснодар» в гостях победил «Сочи» (3:2).