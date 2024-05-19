Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионская гонка РПЛ: когда и с кем сыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» в 30-м туре

Чемпионская гонка РПЛ: когда и с кем сыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» в 30-м туре
Аудио-версия:
Комментарии

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая. Начало игр — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 54 очка. «Краснодар» (53) находится на третьем месте.

Сегодня, 19 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде разгромил «Ахмат» со счётом 5:1. Ранее «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» (4:1), а «Краснодар» в гостях победил «Сочи» (3:2).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать
Материалы по теме
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android