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Игрок «Спартака» Денисов трогательно попрощался с Джикией

Игрок «Спартака» Денисов трогательно попрощался с Джикией
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов попрощался с капитаном команды Георгием Джикией, который предстоящим летом покинет московский клуб.

«Сегодня мы прощались с Джикой на стадионе. И тут я вспомнил.

Однажды мы летели откуда-то ночью, почти все спали, а я рисовал в блокноте. То есть даже не рисовал, а придумывал себе роспись, потому что уже приходилось давать автографы.

Джика подсел, и мы начали придумывать, как моя роспись может выглядеть. Тем более он меня отлично понимал, потому что у нас одинаковые первые буквы.

Сегодня я вышел со стадиона и на солнышке расписывался той самой фигурой, которую мы с Джикой придумали тогда в самолёте. И это уже навсегда.

Спасибо, кэп! И удачи!» – написал Денисов в своём телеграм-канале.

Напомним, Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

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