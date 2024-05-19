Салихова: желаю Амаралу набрать таких же игроков, как Угальде, на все позиции

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение об игре новичка красно-белых Манфреда Угальде.

«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен. В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как Угальде, на каждую позицию», — приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, 21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой. За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке «Спартака» нападающий провёл 11 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее хавбек красно-белых Роман Зобнин высказался об игре Угальде.