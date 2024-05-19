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Пятилетний сын Фодена пытался открыть шампанское, пока его отец праздновал победу в АПЛ

Пятилетний сын Фодена пытался открыть шампанское, пока его отец праздновал победу в АПЛ
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Ронни Фоден, сын полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена, по-своему праздновал очередную победу команды отца в английской Премьер-лиге. Пока Фоден-старший был занят своими делами, Фоден-младший схватился за бутылку шампанского и всеми силами пытался её открыть. Судя по фрагменту, показанному во время эфира на телевидении «Манчестер Сити», у Ронни это не получилось.

Пятилетний Фоден — популярная личность в интернете. В одной из социальных сетей количество его подписчиков достигло отметки в 3,9 млн человек. К слову, у Фодена-старшего их 11,4 млн.

23-летний Филип Фоден по итогам сезона был признан лучшим игроком АПЛ. На его счету 19 голов и восемь результативных передач в 35 матчах. Для англичанина это уже пятый трофей АПЛ.

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