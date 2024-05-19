«Я очень хочу стать чемпионом!» Кассьерра — о настрое на последний матч «Зенита» в сезоне

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата» (5:1) в матче 29-го тура чемпионата России, а также о заключительной игре сезона с «Ростовом». Встреча состоится 25 мая.

«Самое важное сегодня было победить. Конечно, я счастлив, что отличился пять раз, но впереди остался последний матч, и у нас много надежды и веры в свои силы, в то, что мы качественно выполним свою работу на родном стадионе. Я очень хочу стать чемпионом! Надеюсь, так и произойдёт.

Я второй игрок в истории «Зенита», оформлявший пента-трик? Это большая радость. Мне не удавалось забить в нескольких матчах, поэтому, само собой, очень хотелось уже сделать это. Круто, что сегодня всё получилось! Эти голы добавят мне и нам уверенности, которая будет нужна в субботу в игре с «Ростовом» — для нас это будет самый важный матч», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.