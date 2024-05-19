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Семак — о чемпионской гонке: наша задача сделать то, что от нас зависит

Семак — о чемпионской гонке: наша задача сделать то, что от нас зависит
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионских шансах команды в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Наша задача сделать то, что от нас зависит. Это нужно, чтобы бороться за победу в чемпионате до последнего тура. В принципе, что мы и сделали. Пока ещё надеемся, боремся до того момента, пока у нас окончательно не будет шансов, если такое случится. Впереди последний тур. Готовимся, у нас игра в чемпионате и финале Кубка России. Эти две игры очень важны», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу на первом месте располагается московское «Динамо». На счету бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка.

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