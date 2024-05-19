«Зенит» поздравил Оздоева с завоеванием чемпионского титула в Греции

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на новость о том, что бывший хавбек сине-бело-голубых Магомед Оздоев выиграл чемпионат Греции по итогам текущего сезона в составе ПАОКа.

«Магомед Оздоев — чемпион Греции в составе ПАОКа! Поздравляем!» — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в чемпионате Греции ПАОК заработал 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка. В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.

Напомним, 31-летний Магомед Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год.