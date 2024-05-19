«Реал Сосьедад» Захаряна гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон

Завершился матч 37-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 81-й минуте, сменив нападающего Шеральдо Бекера. Таким образом, «Реал Сосьедад» обеспечил себе шестое место за тур до конца сезона-2023/2024 испанской Примеры. Эта строчка даёт право квалифицироваться в Лигу Европы следующего сезона. Команда Арсена Захаряна после 37 матчей сезона имеет в своём активе 60 очков.

В текущем сезоне испанской Примеры 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых отметился одним голом и сделал две результативные передачи. Также на его счету шесть игр в Кубке Испании.

Заключительный, 38-й тур сезона-2023/2024 испанской Примеры «Реал Сосьедад» проведёт на своём поле в матче с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 25 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.