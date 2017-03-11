Бабаев: даже немного обидно за «Томь», уровень соперников всё-таки несопоставим

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ.
«Рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам. „Томь“ сейчас играет по сути молодежным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 98-го года рождения. Но, все равно, ребята молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать болельщиков.
Сравнить сегодняшний матч со встречей с „Зенитом“ будет глубоким заблуждением. Это была лобовая игра, в которой никто не хотел „умирать“. Каждый думал лишь о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это два абсолютно разных матча по сюжету, сопротивлению. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников все-таки несопоставимый. Так что никаких шапкозакидательских настроений по поводу результата мы не испытываем. Впереди у нас очень серьезный выездной матч с „Тереком“, — передает слова Бабаева корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.