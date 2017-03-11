Мане: матч с «Бёрнли» — один из самых важных для «Ливерпуля» в этом сезоне

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от матча с «Бёрнли» (12 марта) в 28-м туре чемпионата Англии.
«В завтрашнем матче нужно доказать, что мы вернулись на победный путь и что у нас отличная команда и отличные игроки. На мой взгляд, игра с „Бёрнли“ — одна из самых важных в этом сезоне. Если мы хотим быть в четвёрке лучших, то должны побеждать в воскресенье. Надо заставить фанатов гордиться нами», — цитирует Мане официальный сайт «Ливерпуля».
После 27 сыгранных матчей «Ливерпуль» на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ.