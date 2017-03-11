Хави Грасия: слова о скучной игре «Рубина» несправедливы

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия на пресс-конференции подвёл итоги домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:0).
«Сложная игра, преимущество по владению мячом было где-то 70 на 30 в нашу пользу. Но это преимущество не переросло в более опасные голевые моменты, чем у соперника. В первом тайме мы старались владеть инициативой, у нас были моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме также пытались владеть инициативой, но у соперника были опасные выпады, были удары не в створ, но опасные. Ребята пытались создавать моменты, старались выкладываться, играли всем сердцем до последней секунды, но это не переросло в голы. Матч завершился вничью. Мы, к сожалению, добыли только одно очко и продолжаем турнирный путь.
Когда «Рубин» будет радовать зрителей креативным, а не скучным футболом? Наверное, эти слова можно услышать сегодня, но эти слова несправедливы по отношению к команде, которая играла с самоотдачей. Мы не забили, но можно вспомнить, что несколько матчей не пропускаем. Безусловно, нам нужно прибавлять, улучшать игру. Ещё и состояние поля не способствовало качественной и зрелищной игре», — цитирует Грасию сайт «Рубина».