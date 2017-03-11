Дубль экс-игрока «Локомотива» Ниасса принёс «Халлу» победу над «Суонси»

«Халл Сити» выиграл у «Суонси Сити» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 2:1.
Экс-нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс появился на поле на 63-й минуте и оформил дубль, отличившись на 69-й и 78-й минутах. В концовке отличился Алфи Моусон. Экс-вратарь «Локо» Элдин Якупович отыграл за «тигров» весь матч.
В других встречах тура «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич Альбион» (3:0), а «Борнмут» одолел «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).