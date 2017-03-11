«Монако» выиграл у «Бордо» и увеличил отрыв от «Ниццы» до пяти очков

«Монако» победил «Бордо» в матче 29-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:1. Монегаски одержали третью победу в турнире подряд.
В середине второго тайма Килиан Мбаппе вывел «Монако» вперёд. На 74-й минуте Жоау Моутинью забил второй мяч в ворота «Бордо». В концовке Диего Ролан отыграл один гол.
«Монако» (68 очков) закрепился на первом месте в турнирной таблице французской Лиги 1 и опережает идущую второй «Ниццу» на пять баллов. «Бордо» (43) — шестой.