Уолкотт: «Линкольн Сити» показал, что любовь к Кубку Англии никуда не делась

Форвард «Арсенала» Тео Уолкотт прокомментировал победу над клубом пятого дивизиона «Линкольн Сити» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.
«Мы вышли на поле и сделали свою работу. Первый тайм получился напряжённым, было важно открыть счёт и уйти на перерыв с преимуществом. „Линкольн“ заслуживает самых тёплых слов в свой адрес. Они показали, что любовь к Кубку Англии никуда не делась. Мы отнеслись к „Линкольну“ с уважением и оставались профессионалами до финального свистка», — сказал Уолкотт в эфире BT Sport.