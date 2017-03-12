Сакала: при первой встрече Гунько сказал, чтобы я делал на поле то, что захочу

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, в феврале перешедший в московский «Спартак», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, поделился впечатлениями от «Спартака-2». 19-летний форвард будет выступать за команду, которую тренирует Дмитрий Гунько.
«Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он всё время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.
Что Гунько сказал мне при первой встрече? «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь», — поведал Сакала.
Полную версию эксклюзивного интервью с игроком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.