Клопп: во время матча «Барселона» — «ПСЖ» подумал о том, что люблю футбол

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе.
«Когда я смотрел матчи Лиги чемпионов на этой неделе, особенно игру «Барселона» — «ПСЖ», подумал: «Я люблю футбол», — цитирует немца Liverpool Echo.
«Барселона» на домашнем поле выиграла у парижан со счётом 6:1, отыгравшись после выездного поражения 0:4 и выйдя в четвертьфинал турнира.
В других матчах ЛЧ на этой неделе «Реал» на выезде победил «Наполи» со счётом 3:1 (6:2 по сумме двух матчей), «Бавария» в Лондоне выиграла у «Арсенала» со счётом 5:1 (10:2), а дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Бенфику» — 4:0 (4:1).