Симеоне: второй тайм матча «Атлетико» с «Гранадой» превратился в обмен ударами

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от гостевого матча 27-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (1:0).
«Это был очень сложный матч. Первый тайм был трудным, мы могли забить два гола, но помощник рефери зафиксировал офсайды там, где их не было, и лишил нас возможного преимущества. Второй тайм превратился в обмен ударами, из которого победителем мог выйти любой. Мы сумели увезти домой очень упорную и важную победу», — приводит слова Симеоне официальный сайт «Атлетико».