«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Соколом», пропустив в ФНЛ впервые с октября

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Соколом» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и закончилась со счётом 1:1.
В конце первого тайма саратовскую команду вывел вперёд Игорь Климов, однако за восемь минут до конца основного времени Руслан Корян сравнял счёт и принёс хабаровчанам ничью. Гол от Климова стал для СКА первым пропущенным в ФНЛ с 22 октября прошлого года.
Команда Андрея Гордеева набрала 43 очка и занимает третье место в таблице ФНЛ, «Сокол» (28) идёт 16-м.