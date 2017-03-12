«Зенит» на матче с «Амкаром» в Перми поддержат до 500 болельщиков

В воскресенье, 12 марта, в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Амкаром» и «Зенитом».
Как сообщает официальный сайт «Зенита», на матче ожидается до 10 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 500 болельщиков.
«Зенит» сыграет в белой форме, голкипер — в зелёном; хозяева — в красно-чёрной форме, голкипер — в синем.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Зенит». Начало — в 11:30 мск.
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