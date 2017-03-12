«Амкар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30

В воскресенье, 12 марта, в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Встреча начнётся в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Зенит».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы.
Ранее друг с другом команды встречались 27 раз. 14 раз победу праздновали футболисты «Зенита», 11 матчей завершились вничью, два раза сильнее оказывались игроки «Амкара». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 и завершилась победой «Зенита» со счётом 3:0.