Столыпин: «Оренбург» боролся за победу, но ничья c «Рубином» — хороший результат

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0).
«Игра была очень жёсткой и боевой. Немного поле помешало, но условия были одинаковыми для всех. Были голевые моменты и у нас, и у «Рубина». Счёт на табло – это закономерный итог. Сейчас дорого любое очко, которое идёт в копилку «Оренбурга». Стоит отметить, что мы в этом сезоне ни разу не проиграли в двух играх двукратному чемпиону страны. Сыграть дома 1:1 и на выезде 0:0 – это достойный результат для дебютанта Премьер-Лиги.
Одно очко – это хороший результат. Конечно, хотелось больше, мы боролись за победу, но получилось так, как получилось. Надеемся, дальше по три очка будем завоёвывать. Всё ещё впереди, мы не сдадимся», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.